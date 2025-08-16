VfB Stuttgart: Das sagt der VfB-Sportchef zu weiteren Transfers

Der Pokalsieger will noch Verstärkungen verpflichten. Dabei spielt das Geld eine entscheidende Rolle – und nun schätzt Fabian Wohlgemuth die Lage ein.

Der Transfermarkt spielt mal wieder verrückt – und mittendrin steckt diesmal der VfB Stuttgart. Das Buhlen des FC Bayern um Nick Woltemade beherrscht seit Wochen die Schlagzeilen in Fußball-Deutschland. Doch der VfB-Sportvorstand hat auch noch andere Themen auf dem Zettel. Noch ein, zwei Verstärkungen will Fabian Wohlgemuth für den Pokalsieger verpflichten – im Offensivbereich. Dabei hat er auch mit den aufgerufenen Preisen zu kämpfen.

Schon allein durch den Verkauf von Enzo Millot scheinen sich die Ablösesummen zu erhöhen, wenn der VfB sich meldet. Etwa 30 Millionen Euro erhält der Bundesligist für den Franzosen von Al-Ahli aus Saudi Arabien. Das sind zehn Millionen Euro mehr als ursprünglich angenommen. Auch der Wechsel von Jacob Bruun Larsen war ein Plusgeschäft. Der Däne kam im Winter für etwa 1,7 Millionen Euro und ging jetzt für fünf Millionen Euro zum FC Burnley nach England. Für den zuvor ausgeliehenen Woo-yeong Jeong kassierte der VfB immerhin vier Millionen Euro von Union Berlin.

Die Einnahmeseite stimmt also erst einmal und die Stuttgarter können es sich leisten, wie bei Woltemade auch mal Nein zu sagen. Bis zum Ende der Transferperiode am 1. September soll sich aber noch etwas tun, voraussichtlich in beide Richtungen. Allerdings ist der VfB nicht bereit, überhöhte Forderungen zu erfüllen. „Durch den sportlichen Erfolg in den vergangenen zwei Jahren haben wir jetzt neue, finanzielle Spielräume erhalten. Unsere Strategie hat sich aber nicht verändert. Augenmaß bleibt Trumpf, wenn es um Investitionen in den Kader geht“, sagt Wohlgemuth.

Aus diesem Grund sträubt sich der VfB, für Fabio Vieira 25 Millionen Euro zu bezahlen, die der FC Arsenal für den Offensivspieler haben will. Zumal die Stuttgarter im vergangenen Jahr viel Geld in die Mannschaft gesteckt haben. Erst gab es im Sommer die Rekordablösesummen für Ermedin Demirovic und Deniz Undav und zuletzt im Winter die Transfer-Vorgriffe Finn Jeltsch und Luca Jaquez. „Dabei haben wir unser Budget für die Verpflichtung neuer Spieler und die Verlängerung von Verträgen kontinuierlich erhöht. Fakt ist, dass auch schon im letzten Jahr hohe Beträge in die Werterhaltung und Verbesserung des Kaders geflossen sind. Zusätzlich haben wir Abhängigkeiten wie Leihgeschäfte und Ausstiegsklauseln abgebaut“, sagt Wohlgemuth.

Mehr als 80 Millionen Euro machte der VfB während der Vorsaison insgesamt locker für Verpflichtungen. Diesmal sind es mit bislang 20 Millionen Euro deutlich weniger. Auch, weil die Mannschaft im Kern zusammengehalten werden soll. Der Trainer Sebastian Hoeneß geht dennoch davon aus, dass in den nächsten zwei Wochen noch Verstärkungen kommen. Mit Tiago Tomas soll sich der VfB laut dem Transferjournalisten Fabrizio Romano einig sein. Für 13 Millionen Euro plus Boni ist der Angreifer vom VfL Wolfsburg zu haben. Und der Sportchef arbeitet an weiteren Transfers. „Zufriedenheit wird trotzdem nicht aufkommen. Wir sind bestrebt, die Qualität der Mannschaft weiter zu erhöhen. Dafür braucht es jedoch nicht allein Geld, sondern Geduld und allem voran: wirklich lohnende Optionen auf dem Transfermarkt“, sagt Wohlgemuth.