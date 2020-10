1 Borna Sosa hat mit dem VfB Stuttgart noch einiges vor. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Borna Sosa hatte während der Transferperiode einige Angebote anderer Vereine. Nun äußert sich der Kroate zu seinem Verbleib beim VfB Stuttgart – und spricht über seine persönlichen Ziele.

Stuttgart/Zagreb - AS Rom, West Bromwich Albion, Olympiakos Piräus, Cagliari Calcio. Die Liste der Vereine, die Medienberichten zufolge ihr Interesse an Borna Sosa bekundeten, ist lang. Doch spätestens seit dem Ende der Transferperiode am vergangenen Montag ist klar: Der kroatische U21-Nationalspieler schnürt seine Fußballschuhe weiterhin für den VfB Stuttgart.

Verfolgen Sie hier alle aktuellen Entwicklungen in unserem Transferticker!

Dieser Tage weilt Sosa, der im Sommer 2018 von Dinamo Zagreb an den Neckar gewechselt war, wieder bei der Junioren-Auswahl des Vizeweltmeisters. Gegen San Marino und in Griechenland will der 1,86 Meter große Linksverteidiger wichtige Punkte im Kampf um die Qualifikation zur EM holen, die 2021 in Slowenien und Ungarn stattfinden wird. Im Vorfeld der Partien hat sich der 22-Jährige nun zu seinem Verbleib bei den Schwaben geäußert.

Sosa will sich beim VfB durchbeißen

„Ich hatte tatsächlich einige Angebote“, so Borna Sosa gegenüber den „Sportske novosti“. „Aber es ist alles in Ordnung. Die Situation hier ist deutlich besser als noch vor einigen Jahren. Zudem bekomme ich regelmäßig Spielzeit. Ich bin zufrieden.“ Im Gespräch mit der größten kroatischen Sportzeitung bestätigte der Linksfuß, dass auch die sportliche Leitung des VfB einem möglichen Wechsel den Riegel vorgeschoben hat. „Der Club wollte mich unter keinen Umständen ziehen lassen.“

Seiner persönlichen Entwicklung beim Verein mit dem Brustring blickt der Kroate optimistisch entgegen. „Natürlich gibt es nie so etwas wie eine Einsatzgarantie“, so Sosa. „Aber ich hoffe, dass alles für mich in die richtige Richtung gehen wird.“ Den Verbleib in Stuttgart bewertet der 16-malige U21-Auswahlspieler in jedem Fall als die richtige Entscheidung. „Das Team ist gut zusammengestellt. Momentan ist alles super.“