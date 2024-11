VfB Stuttgart: Das sagen die Verantwortlichen zur Beförderung von Christian Gentner

1 Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, Sportdirektor Christian Gentner, Vorstandsboss Alexander Wehrle (v.re.) Foto: VfB Stuttgart

Jetzt ist es offiziell. Christian Gentner (39) wird Sportdirektor beim VfB Stuttgart. So äußern sich die Beteiligten.











Nun ist es offiziell. Christian Gentner, langjähriger Spieler des VfB Stuttgart, tritt bei seinem Heimatclub als neuer Sportdirektor die Nachfolge von Fabian Wohlgemuth an, der inzwischen als Sportvorstand fungiert. Der 39-Jährige soll künftig den Lizenzspielerbereich verantworten und an den Vorstand berichten. Gentner selbst will sich in der kommenden Woche zu seinem neuen Aufgabengebiet äußern.