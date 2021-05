29 Als der Jubel keine Grenzen kannte: Der VfB feiert 2007 den großen Triumph. Foto: Baumann

Sportchef, Spielerberater, TV-Experte oder selbst noch aktiv: Wir blicken auf das heutige Betätigungsfeld der VfB-Meistermannschaft von 2007.

Stuttgart - 14 Jahre ist es her, dass eine Mannschaft eine ganze Region in den Ausnahmezustand versetzte. An einem sonnig heißen Maitag gewann der VfB Stuttgart durch ein 2:1 gegen Energie Cottbus am letzten Spieltag seine bislang letzte Deutsche Meisterschaft. Die Helden von einst sind zwar gealtert, aber noch lange nicht müde. Einige von ihnen wie Christian Gentner oder Andreas Beck können vom Fußballspielen gar nicht genug bekommen und sind heute noch aktiv. Sami Khedira, einer der Stützen der Meistertruppe, hat in Diensten von Hertha BSC hingegen sein Karriereende angekündigt.

Hier geht es zu unserer Multimedia-Reportage zur VfB-Meisterschaft 2007

Wir haben uns den Kader von damals noch einmal genau angeschaut und den Blick darauf gerichtet, was die VfB-Klasse von 2007 heute so treibt. Zerstreut in alle Welt, sind nur noch die wenigsten in der Bundesliga aktiv. Viel Spaß beim Durchklicken!