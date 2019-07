20 Traf beim 2:1 des VfB Stuttgart gegen Hannover 96: Mittelfeldspieler Daniel Didavi. Foto: Getty

Seit dem Saisonstart am vergangenen Freitag ist klar: Marc Oliver Kempf ist der neue Kapitän des VfB Stuttgart. Aber wer ist eigentlich sein Stellvertreter? Wir haben die Antwort.

Stuttgart - Am vergangenen Freitagabend startete der VfB Stuttgart mit einem Sieg in die neue Saison der zweiten Liga. 2:1 hieß es am Ende der Partie gegen Hannover 96. Schon zuvor war eine andere Entscheidung gefallen.

Abwehrspieler Marc Oliver Kempf wurde von Trainer Tim Walter zum neuen Kapitän des VfB ernannt. Der ehemalige Freiburger ist der 20. Spielführer der Weiß-Roten in der Bundesligageschichte und Nachfolger von Christian Gentner. So viel also ist klar – aber: Wer ist eigentlich sein Stellvertreter?

Lesen Sie hier: Drei Stuttgarter unter den 100 besten Spielern der Welt

Auch dieses Geheimnis ist gelüftet. Vizekapitän des VfB ist Daniel Didavi – also der Mann, der sich am Freitag gleich per direkt verwandeltem Freistoß direkt am Sieg gegen Mitabsteiger Hannover 96 beteiligt hatte. Und der im Laufe der Vorbereitung unheimlich viel Fleiß und Spaß an der Arbeit gezeigt hatte.

Kein Wechsel nach dem erneuten Abstieg

Didavi hatte bereits in der Jugend für den VfB gespielt, war einst an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Danach lief er wieder für den VfB auf, ehe er nach dem Abstieg 2016 zum VfL Wolfsburg wechselte. Vor der vergangenen Saison kehrte der 29-Jährige nach Stuttgart zurück – allerdings mit Problemen an der Achillessehne, die ihn lange Zeit behinderten.

Aus unserem Plus-Angebot: Klinsmann – mehr Chance als Risiko?

So konnte auch Daniel Didavi nicht wirklich helfen, den Abstieg zu vermeiden. Im Gegensatz zum Abstieg vor drei Jahren suchte er nach dem Absturz aber nicht das Weite. Im Team von Tim Walter stellt er einen Fixpunkt im offensiven Mittelfeld dar – er soll und will eine Führungsaufgabe übernehmen. Seine Rolle als Vize-Kapitän bestätigt diesen Anspruch.

Wer waren all die VfB-Kapitäne in der Bundesliga-Ära vor Marc Oliver Kempf? Wir haben den Überblick – in unserer Bildergalerie!