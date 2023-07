11 Noch mit blanker Brust unterwegs: Die VfB-Profis um Jamie Leweling. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die früheren Hauptsponsoren des VfB Stuttgart zurück. Foto: Baumann

Die Oben-Ohne-Trikots mit blanker Brust sind in den Fanshops längst vergriffen, doch noch immer hat der VfB Stuttgart keinen neuen Sponsor an Land ziehen können. Die Mercedes-Benz-Bank ist zum Ende der vergangenen Spielzeit bekanntlich ausgestiegen, nun läuft die Suche nach einem Nachfolge-Unternehmen für die Bereiche Brust und Ärmel auf Hochtouren. Am Rande der Vorstellung der neu gegründeten VfB-Stiftung erklärte Vorstandschef Alexander Wehrle am Mittwoch: „Wir sind voll im Zeitplan. Wir werden in dieser Woche noch ein abschließendes Gespräch führen.“ Allerdings seien mehrere Interessenten in der engeren Auswahl. Vielleicht, so Wehrle, könne schon in der kommenden Woche Vollzug gemeldet werden. Spätestens zum Pflichtspielauftakt am 12. August gegen die TSG Balingen (DFB-Pokal) will die Mannschaft mit einem kompletten Trikot auflaufen.