28 Michi Beck, hier bei der Zweitliga-Meisterfeier 2017, ist der größte VfB-Fan der Fantastischen Vier. Foto: Baumann

Das dritte Trikot des VfB Stuttgart für diese Saison ist noch nicht veröffentlicht. Das ändert sich am Mittwoch, dann wird das Geheimnis gelüftet: Eine bekannte Hip-Hop-Gruppe hat das Trikot entworfen.

Stuttgart - Elf Torhüter müsst ihr sein: Der Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart ist am Sonntag beim 1. FC Heidenheim (2:2) in Schwarz-Mintgrün angetreten, den Farben des Torwarttrikots. Denn sowohl auf das weiße Heim- als auch auf das rote Auswärtstrikot konnte angesichts der rot-weißen Heidenheimer Spielkleidung nicht zurückgegriffen werden – und das dritte VfB-Trikot für diese Saison wurde bis jetzt noch nicht präsentiert.

An diesem Mittwoch ist das aber soweit. Das Geheimnis um das dritte Trikot wird dann gelüftet: Nach Informationen unserer Redaktion ist es ein Fanta-4-Trikot – entworfen von der bekannten Hip-Hop-Gruppe – das bei einer Veranstaltung mit geladenen Gästen im Stadtpalais vorgestellt wird. Dazu reisen alle Mitglieder der Fantastischen Vier an, denen zurzeit auch eine Ausstellung zu ihrem 30-Jahr-Jubiläum in dem Museum im Herzen Stuttgarts gewidmet ist. Zugleich soll dort nach Informationen unserer Redaktion auch ein temporärer VfB-Fanshop eröffnet werden.

Die Verbindung zwischen der Hip-Hop-Gruppe und dem Club aus Cannstatt ist eng. Die Fantastischen Vier verfügen beispielsweise über eine Loge bei den Heimspielen in der Mercedes-Benz-Arena und sangen bei der Zweitliga-Meisterfeier 2017 oder auch schon bei der großen Party nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2007. Michi Beck, der größte VfB-Fan der Band, ist dabei die treibende Kraft. Er macht mit seiner Frau Uli unter dem Label „Beck To Beck“ auch nicht nur Musik, sondern zudem Mode.