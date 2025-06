VfB Stuttgart: „Das Gerüst steht“ – wie der VfB den Kader plant

1 Angelo Stiller (links) zählt zu den begehrtesten VfB-Profis, verfügt in diesem Sommer aber über keine Ausstiegsklausel. Foto: imago/kolbert-press

Der Transfermarkt nimmt auch beim VfB Fahrt auf. Auf welchen Positionen Neuzugänge kommen sollen und was der Sportchef zu möglichen Abgängen von umworbenen Stammkräften sagt.











Link kopiert



Der Transfersommer ist noch jung – beim VfB Stuttgart aber begann er bereits in einer nennenswerten, zu diesem Zeitpunkt durchaus unüblichen Größenordnung: Während das Karussell in den vergangenen Jahren erst langsam Fahrt aufnahm, präsentierte der Bundesligist dieses Mal direkt den teuersten Abwehrspieler der Vereinsgeschichte: Lorenz Assignon (24) soll die rechte Seite stabilisieren, gleichzeitig für Schwung nach vorne sorgen, eine Baustelle der Vorsaison schließen. An Stade Rennes floss dafür eine Ablöse von rund 11,5 Millionen Euro, die sich durch Boni noch auf 13 Millionen erhöhen kann.