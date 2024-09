VfB Stuttgart: Das erwartet die VfB-Junioren in der Youth League

Das erwartet die VfB-Junioren in der Youth League

Auch auf die U-19-Junioren des VfB wartet das Abenteuer Königsklasse: Die Youth League

Seit Samstag steht fest, gegen wen es der VfB Stuttgart in der Champions League wann zu tun bekommt. Damit einher geht auch die Planung für die Youth League, in welcher die U-19-Junioren von Nico Willig sich mit den besten Nachwuchsteams Europas messen werden. Der VfB wird auf die ersten sechs der insgesamt acht Gegner der Profimannschaft treffen. Also auf Real Madrid, Sparta Prag, Juventus Turin, Atalanta Bergamo, Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern.