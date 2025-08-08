VfB Stuttgart: Das dritte VfB-Trikot 2025/26 – Schwarz mit einem Hauch Gold

1 Deniz Undav (links) und Maximilian Mittelstädt im neuen schwarzen VfB-Trikot für die kommende Saison Foto: VfB Stuttgart

Die Stuttgarter präsentieren das schwarze Jersey für die kommende Saison, das im Detail mit einigen optischen Neuerungen aufwartet.











Das weiße Heimtrikot ist längst auf dem Markt, auch das rote Auswärtstrikot – nun hat der VfB Stuttgart auch Jersey Nummer drei für die kommende Saison vorgestellt, das wie zuletzt auch wieder ganz in Schwarz gehalten ist. Einige neue Details fallen aber auf: Verschiedene Blattarten auf Vorderseite symbolisieren die Wälder rund um Stuttgart, das Wappen und die Rückennummern sind in Gold gehalten. Das Trikot kostet wie die anderen auch in Erwachsenengrößen 84,99 Euro ohne Beflockung.