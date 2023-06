1 Neuzugang Philipp Klement entspannt mit den neuen Kollegen im Fluss. Foto: Baumann

VfB-Chefcoach Tim Walter und Neuzugang Philipp Klement zeigen schon jetzt, wie die Stuttgarter künftig auftreten wollen.









Kitzbühel - Tim Walter ist der Erste gewesen. Natürlich. Der neue Trainer geht voran, und schließlich ist es ja seine Idee gewesen, in den eiskalten Bach zu steigen. Denn nur wenige Hundert Meter vom Fußballplatz in Kitzbühel entfernt fließt die Ache von den Bergen herab. Und eine Erfrischung nach der ersten Übungseinheit während des Trainingslagers des VfB Stuttgart in Österreich tat dann bei hochsommerlichen Temperaturen auch gut. Also rein ins Wasser.