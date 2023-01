1 Dan-Axel Zagadou hat sich im Training des VfB am Sprunggelenk verletzt. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Dan-Axel Zagadou hat sich am Samstag im Training des VfB Stuttgart einen doppelten Bänderriss zugezogen. Das lässt auch die Konkurrenz nicht kalt.















„Bonne rétablissement, Daxo!“ Mit diesen Wünschen für eine gute Genesung hat sich der VfB Stuttgart noch am Samstagabend an seinen französischen Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou gewandt. Der eigene Club war aber nicht der einzige Verein, der sein Mitgefühl zeigte.

„Ich habe gehört, dass du dich leider verletzt hast. Ich wünsche dir viel Kraft und hoffe dass du wie immer stärker zurückkommst“, sagte etwa Raphael Guerreiro. Der Außenverteidiger von Borussia Dortmund hatte seine Grüße an den ehemaligen Kollegen per Videobotschaft ins Netz gestellt.

Beim BVB war Zagadou von 2017 bis 2022 aktiv und war in dieser Zeit Teamkollege des in Frankreich geborenen Portugiesen. Im vergangenen Sommer erhielt Zagadou dann keinen Vertrag mehr in Dortmund. Nach dem Ende der Transferperiode verpflichtete dann der VfB den damals vereinslosen Abwehrspieler.

Der hatte sich am Samstagnachmittag im Training des VfB nach einem Zweikampf mit seinem französischen Landsmann Tanguy Coulibaly einen doppelten Bänderriss zugezogen und fällt vorerst aus. Bis auf Weiteres wird er im Trainingslager in Marbella bei der Mannschaft bleiben.

Unweit des VfB absolviert übrigens auch Borussia Dortmund sein Trainingscamp im spanischen Marbella. Auch dem BVB fehlte Zagadou immer mal wieder längere Zeit. Zum Beispiel wegen eines Außenbandrisses im Knie, wegen eines Muskelfaserrisses oder einer Knie-Operation. Die aktuelle Blessur hat mit angeblicher Verletzungsanfälligkeit jedoch nichts zu tun, sondern resultierte aus dem unüberlegten Einsteigen seines Teamkollegen.