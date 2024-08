VfB Stuttgart: Christoph Daums VfB-Zeit in Bildern

Der VfB trauert um seinen Meistertrainer von 1992. Wir blicken auf die bewegten Jahre, in denen Christoph Daum erfolgreich an der Seitenlinie das Sagen hatte.

Motivationsguru, Entertainer, Erfolgscoach – Christoph Daum hatte viele Gesichter, mit denen er den VfB Stuttgart in den frühen 1990er Jahren als Trainer maßgeblich geprägt hat. Der Höhepunkt ohne jeden Zweifel: der emotionale Gewinn der deutschen Meisterschaft, die Daum und der VfB 1992 nach einem späten 2:1-Sieg bei Bayer Leverkusen am letzten Spieltag durch ein Tor von Guido Buchwald bejubeln konnten.

Es gab aber auch bittere Momente – allen voran der Wechselfehler und das folgende Geisterspiel in Barcelona, was 1993 das Aus in der Champions League bedeutete. In der Bildergalerie blicken wir auf die bewegten drei Jahre und die Zeit danach zurück, in der Daum stets ein gern gesehener Gast in Bad Cannstatt war.