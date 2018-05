VfB Stuttgart Christian Gentner im Vaterglück

Von red 15. Mai 2018 - 14:47 Uhr

VfB-Spielführer Christian Gentner (li.) und seine Frau Verena sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Foto: Baumann

Mario Gomez hat am vergangenen Freitag mit der Geburt von Sohn Levi vorgelegt, wenig später zog der VfB-Kapitän Christian Gentner nach. Am Montag erblickte seine Tochter das Licht der Welt.

Stuttgart - Mit 32 Jahren sind Christian Gentner und Mario Gomez die beiden erfahrensten Spieler im Kader des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Beide sind bereits 2007 gemeinsam mit dem VfB Deutscher Meister geworden, ehe sie seit der Rückkehr von Gomez in der zurückliegenden Winterpause wieder gemeinsam in einer Mannschaft spielen.

Mehr zum Thema

Jetzt verbindet das Duo auch eine Erfahrung der besonderen Art. Denn in sehr kurzem zeitlichen Abstand sind die beiden VfB-Profis Vater geworden. Für Gomez war es das erste Mal, Gentner startet zum zweiten Mal durch ins Vaterglück. Denn sein erster Spross, Söhnchen Leowin, ist inzwischen drei Jahre alt.

Mario Gomez freut sich über Söhnchen Levi

Diesmal allerdings war der Kollege Gomez, der sich an diesem Dienstag über seine Nominierung in den vorläufigen WM-Kader des Bundestrainers Joachim Löw freuen durfte, im Kreißsaal einen Tick schneller. Denn seine Ehefrau Carina brachte am Freitag das Söhnchen Levi zur Welt. Wenig später zog der Kollege Gentner nach. Er und seine Ehefrau Verena freuen sich über die Geburt ihres zweiten Kindes, es ist eine Tochter.