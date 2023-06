Bilanz und Ausblick – so sieht der Nachwuchschef des VfB die Lage

VfB-Nachwuchschef Thomas Krücken will Spieler für die VfB-Profis entwickeln.

Wie entwickeln sich die Talente des VfB Stuttgart? Baut der neue Chefcoach Bruno Labbadia auf den eigenen Nachwuchs? Wir haben mit VfB-Nachwuchschef Thomas Krücken die Lage erörtert.









Wenn man so will, boten die letzten Spiele des Jahres noch einmal die komplette Bandbreite dessen, was die Nachwuchsteams des VfB Stuttgart im ersten Halbjahr der Saison 2022/2023 gezeigt haben. Es war mal gut, mal begeisternd – aber auch Rückschläge gab es einige. Gemeinsam mit VfB-Nachwuchschef Thomas Krücken analysieren wir die Lage bei den drei wichtigsten Talentteams der Stuttgarter.