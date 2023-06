1 Eine neue VfB-Kollektion soll Geld bringen, um die Hilfsorganisation Stelp zu unterstützen. Ab diesem Freitag sind die Trikots und Klamotten zu haben. Foto: VfB Stuttgart/VfB Stuttgart

Der VfB hilft helfen – so lautet das Motto einer Aktion, von der Kinder und Jugendliche in Krisengebieten profitieren sollen. Mit am Ball sind auch andere Partner.









Der VfB Stuttgart kooperiert für einen guten Zweck. Mit dem Modehersteller SPSR.Studio und dem Sportausrüster Jako gibt der Fußball-Bundesligist eine Kollektion heraus, die der örtlichen zivilen Hilfsorganisation Stelp e. V. zugute kommen soll. Ebenfalls am Ball ist das Kaufhaus Breuninger in Stuttgart, wo an diesem Donnerstagabend die Kleidung exklusiv präsentiert wird und schon gekauft werden kann. Der Erlös geht an Hilfsprojekte in der Ukraine, Griechenland, Libanon, Nepal – und Stuttgart. Der VfB hilft Stelp dabei, Kinder und Jugendliche in ihrer Heimat zu fördern.