VfB Stuttgart Benjamin Pavard verlängert seinen Vertrag

Von red/dpa 20. Dezember 2017 - 13:43 Uhr

Benjamin Pavard hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart bis 2021. Foto: Pressefoto Baumann

Gute Nachrichten vom VfB Stuttgart: Der französische Nationalspieler Benjamin Pavard hat seinen Vertrag bei den Roten verlängert. Außerdem bleibt Matthias Zimmermann dem VfB erhalten.

Stuttgart - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat die Verträge mit Abwehrspieler Benjamin Pavard und dem derzeit verletzten Matthias Zimmermann verlängert. Pavard unterschrieb bis 2021. „Es gab in den vergangenen Wochen und Monaten mehrere Anfragen von anderen Vereinen, aber ich habe keinen Moment darüber nachgedacht, den VfB zu verlassen. Der VfB ist ein großer Verein, bei dem ich mich weiterentwickeln möchte“, sagte Pavard laut Vereinsmitteilung vom Mittwoch.

Sportvorstand Michael Reschke nannte den 21-Jährigen „einen der Gewinner in der Hinrunde in der Bundesliga“. Der Verteidiger gab zuletzt sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft. „Ich halte es für sehr realistisch, dass er mit Frankreich zur WM fährt.“

Zimmermann, der wegen eines im Sommer erlittenen Kreuzbandrisses derzeit nicht spielen kann, unterzeichnete einen Vertrag bis 2019. „Es ist ein großer Vertrauensbeweis, dass die Verantwortlichen den Vertrag trotz meiner schweren Verletzung verlängert haben“, sagte Zimmermann.