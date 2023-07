18 Die Enttäuschung ist Pellegrino Matarazzo nach der erneuten Niederlage ins Gesicht geschrieben. Der Sportdirektor Sven Mislintat (hinten) stärkt dem Trainer des VfB Stuttgart jedoch den Rücken. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Nach dem verpatzten Saisonstart ereilt den VfB Stuttgart von außen eine Debatte, die er im inneren Zirkel gar nicht führt – kommt der Fußball-Bundesligist mit diesem Trainer aus der Krise?









Sven Mislintat bringt sich in Position. Etwas breitbeinig steht der Sportdirektor des VfB Stuttgart dann gerne da. Gerade so, als müsse er seine Körperfläche vergrößern, um hinter seinem Rücken eine Schutzzone einzurichten. Die Hände in die Hosentaschen geschoben, steht Mislintat in solch kritischen Momenten für den Fußball-Bundesligisten nach den Spielen hin und bezieht Stellung. Leicht lächelnd, weil er weiß, was kommt. Die Frage nach dem Trainer.