Verletzung von Dan-Axel Zagadou Wie füllt der VfB die Lücke in der Abwehr?

Er war auf dem Weg zurück ins Team, jetzt hat sich Dan-Axel Zagadou erneut schwer am Knie verletzt. Als Stütze in der Innenverteidigung war der 25-Jährige fest eingeplant, was dem VfB nun Probleme bereitet.