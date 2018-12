VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg Liveblog: Mannschaft bereits in Wolfsburg

Von red 18. Dezember 2018 - 10:24 Uhr

Der VfB-Tross hat bereits in der Autostadt Quartier bezogen. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart tritt am vorletzten Spieltag im Jahr 2018 beim VfL Wolfsburg an. Mit unserem Liveblog halten wir Sie über alles rund um das Spiel auf dem Laufenden.

Wolfsburg - Ein erstes Ausrufezeichen hat der VfB in Person von Christian Gentner bereits über 24 Stunden vor Anpfiff gesetzt: Der Kapitän wird beim VfL Wolfsburg (20.30 Uhr, Liveticker) spielen. Das war nach dem tragischen Schicksalsschlag, den die Familie Gentner am vergangenen Samstag erlitten hat, nicht unbedingt erwartet worden. Doch trotz des Todes seines Vaters wird Gentner in Wolfsburg und auch gegen Schalke spielen.

Was sonst noch passiert rund um das Spiel – wie die Anreise von Team und Fans verläuft, was in der Autostadt um das Stadion und was in den sozialen Netzwerken passiert – das lesen Sie hier in unserem Liveblog ab 10 Uhr an diesem Dienstag.