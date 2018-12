VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg Kommentatoren-Zungenbrecher in der VfB-Startelf

Von red 18. Dezember 2018 - 21:36 Uhr

Youngster Antonis Aidonis gab in Wolfsburg sein Startelf-Debüt für den VfB. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB hat mit Antonis Aidonis und Anastasios Donis einen wahren Zungenbrecher für jeden Kommentator in der Startelf aufgeboten. Es dauerte nicht lange, bis die Nutzer in den sozialen Netzwerken sich daraus einen Spaß machten.

Stuttgart/Wolfsburg - An diesem Dienstagabend mochte wohl niemand in der Haut des TV-Kommentators gesteckt haben, der das Spiel des VfB Stuttgart in Wolfsburg kommentieren musste. Die Schwaben boten mit Antonis Aidonis und Anastasios Donis eine wahre Zungenbrecher-Kombination auf. Während der junge deutsche Junioren-Nationalspieler mit griechischen Wurzeln, Aidonis, sein Startelf-Debüt gab, spielte offensiv auf der Außenbahn Anastasios Donis, seines Zeichens griechischer Nationalspieler.

Da kann man schon einmal durcheinander kommen, zumal die beiden auch noch die rechte Seite des VfB beackerten und oftmals miteinander kombinierten. Es dauerte nicht lange, ehe die ersten Anspielungen darauf via Twitter kursierten.

„Toni“ und „Tassos“ machten ihre Sache ordentlich, konnten bei beiden Gegentoren in der ersten Halbzeit nicht wirklich etwas ausrichten. Offensiv blieben beide jedoch ebenfalls eher unauffällig – was mehr den Kommentator, denn VfB-Trainer Weinzierl gefreut haben dürfte. Der hätte sicher nichts dagegen gehabt, wenn der Kommentator einmal mehr zum deutsch-griechischen Zungenbrecher hätte ansetzen müssen.