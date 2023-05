17 Der VfB stolpert in Wolfsburg. Hier bremst der VfL-Torhüter Koen Casteels den Stuttgarter Tanguy Coulibaly. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Ein Spiel mit wenig Unterhaltungswert. Der VfB Stuttgart unterliegt beim VfL Wolfsburg mit 0:1, weil es in der Offensive kein Durchkommen gibt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wolfsburg - Jetzt hat es den VfB Stuttgart auswärts doch noch erwischt. Beim achten Auftritt in der Fremde setzte es beim VfL Wolfsburg die erste Niederlage in dieser Bundesligasaison. 0:1 (0:0) hieß es am Ende – und es war auch die erste Partie, in welcher die Fußballprofis aus Stuttgart selbst keinen Treffer erzielten.