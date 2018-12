VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg Harmlos unter Wölfen

Von Sebastian Rose 19. Dezember 2018 - 11:06 Uhr

Nach der 0:2-Niederlage des VfB Stuttgart blicken die Freunde von Vertikalpass mit einem Augenzwinkern zurück auf die Partie in Niedersachsen.





10 Bilder ansehen

Stuttgart - Das letzte Mal, dass eine VfB-Elf in der Bundesliga in Wolfsburg gewinnen konnte, ist eine Weile her. Im Dezember 2005 stand Giovanni Trapattoni an der Seitenlinie und über das Feld liefen Spieler wie Soldo und Hitzlsperger, aber auch Gomez und Gentner. Die beiden müssten also wissen, wie ein Auswärtssieg in der Autostadt funktioniert.

Nachdem sich auch Andreas Beck wegen Knieproblemen abgemeldet hatte, setzte Markus Weinzierl auf einen völlig neu formierten rechten Flügel: A. Donis vor Aidonis. Ein Fest für die Fans, ein Albtraum für den Kommentator.

Und tatsächlich: Im Gegensatz zur gruseligen ersten Hälfte gegen Berlin begann der VfB in Wolfsburg sehr ordentlich. Im Laufe der ersten Halbzeit begann die Weinzierl-Truppe sogar damit, die Wolfsburger Innenverteidigung früh anzulaufen und mit Offensivpressing unter Druck zu setzen. So nahmen das die erstaunten VfB-Fans zur Kenntnis:

Aber, wie das aktuell so ist: Gerade als man dachte, dass der Abend einen guten Verlauf nehmen könnte, bekamen die Wolfsburger einen zweifelhaften Freistoß zugesprochen, im Strafraum fühlte sich niemand für Guilavogui zuständig und es stand 1:0.

Kurz vor der Halbzeit gab Ascacibar dann einen wunderschönen Assist. Leider zu Weghorst, der mühelos zum 2:0 vollenden konnte. Leider hatte der Gift-Gaucho gestern garantiert nicht seinen besten Tag. Schon kurz vorher hatte er die Wolfsburger zum zweiten Treffer eingeladen. Aber wem könnte man das eher verzeihen als “Santi”? Zumal er mit einer Monstergrätsche kurz vor Schluss Weghorst in letzter Sekunde am sicheren 3:0 hinderte – ungefähr so:

Markus Weinzierl tat in der zweiten Hälfte, was er konnte und brachte mit Thommy, Didavi und Dajaku alle Offensivkräfte, die ihm aktuell zur Verfügung stehen. Das Resultat: keins. Auch nach 90 Minuten war der VfB zu keiner einzigen echten Torchance gekommen. Das war viel zu harmlos – mal wieder. Der Mannschaft fehlt nach wie vor einfach die nötige Durchschlagskraft.

Mit unserer Serie „VertikalGIF“ wagen wir auch in dieser Saison den etwas anderen Rückblick auf das aktuelle VfB-Spiel. Zusammengestellt wird die Serie von den Bloggern von www.vertikalpass.de.