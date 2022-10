1 Omar Marmoush traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Foto: dpa/Swen Pförtner

Das ging schnell. Unmittelbar nach der Führung des VfB Stuttgart in Wolfsburg haben die Gastgeber zurückgeschlagen – durch einen alten Bekannten des VfB.















Der VfB VfB hat sich nicht lange freuen können. Genau genommen nur 73 Sekunden lang. Dann hieß es beim VfL Wolfsburg nach der 1:0-Führung durch Serhou Guirassy (22.) schon wieder 1:1 (23.). Und ausgerechnet Omar Marmoush traf gegen seine Kollegen aus der vergangenen Saison – mit einem präzisen Schuss.

Der Wolfsburger Stürmer war damals noch an den VfB ausgeliehen und half den Klassenverbleib zu sichern. Danach ging es zurück in die VW-Stadt, wo der 23-jährige Ägypter an diesem Samstag für den verletzten Lukas Nmecha zum Zug kam. Eine gute Entscheidung des VfL-Trainers Niko Kovac – jedenfalls nach einer halben Stunde Spielzeit beim 1:1-Zwischenstand.