Nach dem 2:3 des VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.















Am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga gastierte der VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg. In der Schlussphase der Partie gegen die Niedersachsen gab es für das Team von Trainer Pellegino Matarazzo den nächsten herben Dämpfer. Durch ein Tor in der 90. Minute unterlagen die Weiß-Roten mit 2:3 – und bleiben somit weiterhin in dieser Saison sieglos. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo: „Natürlich sind wir sehr enttäuscht, alle drei Gegentore waren vermeidbar. Insbesondere die Art und Weise, wie wir die Treffer bekommen haben, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ein Punktgewinn wäre heute mit Sicherheit möglich gewesen. Aber wir haben schon gezeigt, dass wir immer in der Lage sind, wieder aufzustehen. Ich glaube daran, dass wir das auch jetzt schaffen. Wir haben jetzt drei Heimspiele und damit die Möglichkeit, die Situation in eine positive Richtung zu drehen.“

VfL-Coach Niko Kovac: „Wir haben eine sehr gute Wolfsburger Mannschaft gesehen, sie wollte und hat bis zum Schluss an den Sieg geglaubt. Wir freuen uns und sind glücklich, aber es sind auch nur drei Punkte. Es war vorher nicht alles schlecht und jetzt ist nicht alles top.“

VfB-Abwehrchef Waldemar Anton: „Den Punkt muss man einfach mitnehmen. Wir laufen in den letzten Minuten in einen Konter rein und Wolfsburg macht das glückliche Siegtor. Aber sie gewinnen am Ende, weil sie es in der ersten Hälfte mehr wollten. Der Trainer hat es in der Halbzeit gesagt: ‚Wer es mehr will, wer mehr tut, gewinnt das Spiel.’ Daher müssen wir uns hinterfragen. Es muss von jedem Einzelnen mehr kommen. Jetzt warten zwei sehr wichtige Heimspiele.“

