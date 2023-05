1 Wieder voll dabei: Im Training des VfB Stuttgart gibt Chris Führich (rechts, hier gegen Ömer Beyaz) mächtig Gas. Jetzt will er es auch im Spiel tun. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Chris Führich vom VfB Stuttgart ist nach langer Verletzungspause wieder fit – und könnte schon an diesem Sonntag beim Spiel in Bochum in eine wichtige Rolle schlüpfen.









Stuttgart - Chris Führich hat gut trainiert, wie es so schön heißt. Er hat seine Schnelligkeit eingebracht, auch seine präzisen Aktionen auf engem Raum, und der 23-Jährige weiß zudem, wo das Tor steht. Dieses Paket an Fähigkeiten kann der VfB Stuttgart aktuell sehr gut gebrauchen. Weshalb der Offensivspieler an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker) im Auswärtsspiel beim VfL Bochum erstmals seit seiner Verletzung zum Kader des Fußball-Bundesligisten gehört.