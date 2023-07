16 Torschütze zum 2:1 für den VfB: Serhou Guirassy bejubelt seinen Treffer in Bochum. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der Mittelstürmer nähert sich nach einer langen Verletzungspause seiner Topform und könnte im Saisonendspurt ein entscheidender Faktor werden – nicht nur wegen seiner Torgefahr.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Natürlich braucht es im Fußball ein funktionierendes Kollektiv. Immer wieder aber haben auch einzelne Spieler eine herausragende Bedeutung für den Erfolg. Weil sie über Fähigkeiten verfügen, die in dieser Form sonst niemand in der Mannschaft auf den Platz bringt. Beim 3:2-Sieg des VfB Stuttgart im Kellerduell beim VfL Bochum war das Ganze nahezu in Reinform zu beobachten. Dort stand der lange verletzte Mittelstürmer Serhou Guirassy erstmals seit gut zwei Monaten wieder in der Stuttgarter Startelf – und avancierte auf Anhieb zu einem Schlüsselspieler.