1 Pellegrino Matarazzo und der VfB Stuttgart reisen zum SV Wehen Wiesbaden. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart reist an diesem Sonntag zum SV Wehen Wiesbaden. Das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wir berichten in unserem Spieltagsblog rund um die Begegnung.

Stuttgart - Neun Spiele stehen in der zweiten Liga noch aus, der VfB muss am kommenden Sonntag zum SV Wehen Wiesbaden reisen. Es ist der Neustart in den Spielbetrieb, nachdem wegen der Corona-Pandemie der Profi-Fußball vorübergehend zum Stillstand gekommen war. Die Partie in der hessischen Landeshauptstadt wird um 13.30 Uhr (Liveticker) angepfiffen und findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

• Sasa Kalajdzic vor Debüt beim VfB

• VfB-Tross reist mit vier Bussen an

• DFL erlaubt fünf Auswechslungen

Wir berichten rund um die aktuellen Geschehnisse beim VfB Stuttgart und begleiten die Partie in Wiesbaden mit einem Spieltagsblog. Informationen, Wissenswertes, Videos und Bilder – alles gibt es an dieser Stelle bis zum Abpfiff der Partie am Sonntag.