1 Tim Walter und der VfB Stuttgart treffen auf den SV Darmstadt 98. Foto: dpa/Thomas Kienzle

Wir berichten rund um die anstehende Zweitliga-Begegnung des VfB Stuttgart beim SV Darmstadt 98 mit einem multimedialen Spieltagsblog. Den Auftakt macht die VfB-Pressekonferenz an diesem Freitag.

Stuttgart/Darmstadt - Die Hinrunde der aktuellen Zweitligasaison steht vor dem Finale, an diesem Wochenende steigt der 17. Spieltag. Der VfB schließt diesen ab – mit der Auswärtspartie am Böllenfalltor beim SV Darmstadt 98 am kommenden Montag (20.30 Uhr, Liveticker).

• Marc Oliver Kempf muss immer noch aussetzen

• Letztes Hinrundenspiel des VfB am Böllenfalltor

• Wen hat VfB-Trainer Tim Walter zur Verfügung?

Wir berichten wie gewohnt mit unserem multimedialen Spieltagsblog rund um die VfB-Partie. Wissenswertes, News, Videos, Bilder und Relevantes aus den sozialen Netzwerken – hier verpassen Sie nichts bis zum Anpfiff in Darmstadt. Los geht es mit der Pressekonferenz an diesem Freitag ab 12.30 Uhr.