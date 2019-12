1 Tim Walter will mit dem VfB Stuttgart beim SV Darmstadt 98 punkten. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Am Montag gastiert der VfB Stuttgart beim SV Darmstadt 98 zum Vorrunden-Abschluss in der zweiten Liga. Trainer Tim Walter hat sich bei der Pressekonferenz auch zur Torwartfrage geäußert.

Stuttgart - Nach dem wichtigen 3:1-Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg am hofft der VfB Stuttgart beim Spiel gegen den SV Darmstadt 98 an diesem Montag (20.30 Uhr/Liveticker) auf weitere Punkte im Kampf um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Vor der bedeutenden Partie hat sich Tim Walter bei der obligatorischen Pressekonferenz zum Duell mit den Hessen geäußert.

Insbesondere die personelle Situation vor dem Gastspiel am legendären Böllenfalltor interessierte dabei die anwesenden Medienvertreter. Offen ist demnach, wer in Darmstadt im VfB-Tor stehen wird. „Gregor Kobel hat diese Woche trainiert, genauso wie Fabian Bredlow“, so Coach Tim Walter. „Wir schauen uns das an und entscheiden dann, wer am Montag im Tor steht.“

Daniel Didavi macht weitere Fortschritte

Hoffen können die VfB-Fans darüber hinaus erneut auf einen Einsatz von Mittelfeldspieler Daniel Didavi – gegen den 1. FC Nürnberg wurde der 29-Jährige aufgrund einer „Vorsichtsmaßnahme“ nach 45 Minuten vom Feld genommen und „macht nun große Fortschritte.“ Tim Walter möchte Daniel Didavi indes alle Zeit geben. „Er kommt so langsam an sein Leistungslevel heran.“

Sehen Sie hier die Pressekonferenz mit VfB-Trainer Tim Walter in voller Länge:

