Spieltagsblog: Das erwartet Tim Walter in der Oberpfalz

1 Tim Walter will mit dem VfB Stuttgart beim SSV Jahn Regensburg punkten. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart steht vor dem nächsten Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg. Wir berichten rund um die Partie mit einem multimedialen Spieltagsblog. Den Auftakt macht die Pressekonferenz am Donnerstag.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart bekommt es am sechsten Spieltag der zweiten Liga, der zugleich der erste nach der Länderspielpause ist, mit dem SSV Jahn Regensburg zu tun. Der Verein aus der Oberpfalz hat nach fünf Spieltagen sieben Punkte auf dem Konto und geht motiviert in die Partie gegen den schwäbischen Absteiger. Angepfiffen wird die Begegnung an diesem Samstag (13 Uhr, Liveticker)

• Ex-VfB-Spieler Marco Grüttner freut sich auf das Duell

• Erinnerungen an das legendäre 8:0 in der Saison 76/77

• Tim Walter hofft den den ersten Auswärtssieg des VfB

Wir begleiten die Partie wie gewohnt mit unserem multimedialen Spieltagsblog, der mit der Pressekonferenz an diesem Donnerstag beginnt. Wissenswertes, Informationen, Videos, Bilder, Einschätzungen und mehr – hier verpassen Sie nichts.