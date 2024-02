VfB Stuttgart beim SC Freiburg: So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

12 VfB-Trainer Sebastian Hoeneß reist mit seinem Team nach Freiburg. In der Bildergalerie sehen Sie die wahrscheinliche Stuttgarter Startelf. Foto: Baumann

Der Stuttgarter Trainer fordert einen hochkonzentrierten Auftritt im Breisgau – und wird sein Team im Vergleich zur Vorwoche wohl auf zwei Positionen umstellen. Wir blicken auf die voraussichtliche Aufstellung.











Nach zuletzt drei Auswärtsniederlagen in Serie will der VfB Stuttgart in der Fremde wieder punkten – und beim SC Freiburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) an die Leistung gegen RB Leipzig (5:2) anknüpfen. Allerdings rechnet VfB-Trainer Sebastian Hoeneß mit einer schwierigen Aufgabe im Breisgau: „Sie haben über die Jahre eine Struktur aufgebaut, auf die sie sich verlassen können, sowohl mit als auch gegen den Ball.“