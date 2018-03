VfB Stuttgart beim SC Freiburg Liveticker: Hält die Korkut-Serie?

Von red 14. März 2018 - 10:50 Uhr

Liveticker der Pressekonferenz mit Tayfun Korkut. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart ist seit sechs Spielen ungeschlagen und will dies auch im Breisgau bleiben. Vor dem Spiel spricht Trainer Tayfun Korkut bei der Pressekonferenz, die wir mit einem Liveticker begleiten.

Stuttgart - Wer vor wenigen Wochen darauf gewettet hätte, dass der VfB aktuell sechs Spiele in Folge ungeschlagen ist, der hätte wohl eine ziemlich gute Quote bei den Buchmachern bekommen. Die Korkut-Serie, sie hält. Auch im Breisgau, wo der VfB am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den SC Freiburg den 27. Spieltag eröffnet?

Wie steht es um die personelle Situation beim VfB? Wie will Korkut das Spiel gegen den SC angehen? das sind nur zwei von mehreren Fragen, denen sich der VfB-Trainer ab 12 Uhr am Mittwoch stellen wird. Wir tickern die Pressekonferenz live.