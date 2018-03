VfB Stuttgart beim SC Freiburg Liveblog: Punktet das Korkut-Team auch im Breisgau?

Von red 16. März 2018 - 13:00 Uhr

Tayfun Korkut will mit dem VfB Stuttgart auch beim SC Freiburg punkten. Foto: Pressefoto Baumann

Mit 34 Punkten und nach zuletzt sechs Spielen ohne Niederlage steht der VfB Stuttgart in der Bundesliga-Tabelle gut da. Beim SC Freiburg am Freitag wollen die Roten die Serie fortsetzen. Wir begleiten den Tag im Liveblog.

Stuttgart/Freiburg - Nach dem torlosen Remis gegen RB Leipzig am vergangenen Sonntag ist die Stimmung beim VfB Stuttgart weiter zuversichtlich. Nun will das Team von Trainer Tayfun Korkut am Freitag den Aufwärtstrend auch im Breisgau fortsetzen und beim SC Freiburg punkten, um den Abstand auf den Relegationsplatz in der Bundesliga zu halten.

Hier finden Sie alles Wissenswerte rund um die Partie in Freiburg.

Das Stadion ist mit 24.000 Zuschauern ausverkauft, zahlreiche Anhänger der Roten machen sich bereits am Mittag auf den Weg in den Breisgau. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Benjamin Brand. Nach der Partie pausiert die Bundesliga zunächst – es steht eine Länderspielpause auf dem Programm.

• Baden-Württemberg-Duell Nummer 34

• 2.300 VfB-Fans reisen nach Freiburg

• Beck und Ascacibar drohen Gelbsperren

Wir berichten mit einem Liveblog rund um das Spiel in Freiburg. Anpfiff im Schwarzwald-Stadion ist um 20.30 Uhr.