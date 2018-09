VfB Stuttgart beim SC Freiburg Liveblog: Polizei hofft auf friedlichen Verlauf neben dem Platz

Von red 16. September 2018 - 11:43 Uhr

Zahlreiche Fans des VfB Stuttgart reisen zum Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Foto: dpa

Das Landes-Duell steht an. An diesem Sonntag gastiert der VfB Stuttgart beim SC Freiburg. Wir berichten mit einem Liveblog und informieren über alle Entwicklungen rund um das Spiel.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart will an diesem Sonntag die ersten Punkte in der noch jungen Bundeliga-Saison einfahren. Für das Team von Trainer Tayfun Korkut geht es gegen den bis dato ebenfalls punktlosen SC Freiburg. Bevor die wichtige Partie um 18 Uhr angepfiffen wird, berichten wir mit einem Liveblog rund um das Spiel im Schwarzwaldstadion. Was passiert rund um die Begegnung? Wie verläuft die Anreise der Fans? Was ist in den sozialen Netzwerken los? Was meldet die Polizei?

Dies und mehr gibt es hier multimedial im Blog – mit zahlreichen Informationen und Posts rund um den dritten Spieltag im Breisgau, wo mehr als 2.000 Fans der Roten im Stadion erwartet werden.