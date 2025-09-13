VfB Stuttgart beim SC Freiburg: Der VfB investiert zu wenig in das eigene Spiel
Die enttäuschten VfB-Spieler bedanken sich bei ihren Fans für die Unterstützung in Freiburg. Foto: Baumann

Lange hat das Team von Trainer Sebastian Hoeneß einen Vorsprung verteidigt. Doch am Ende fehlt es an Mut und Klarheit, um zu gewinnen, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.

Die Unzufriedenheit ist groß, sehr groß sogar – beim Trainer, bei den Spielern und auch beim Sportdirektor. Denn weder Sebastian Hoeneß noch der Kapitän Atakan Karazor oder Christian Gentner sehen den VfB Stuttgart dort, wo er nach dem dritten Spieltag in der Fußball-Bundesliga stehen sollte. Dafür offenbarte die 1:3-Niederlage beim SC Freiburg zu deutlich, dass es dem Pokalsieger im Landesduell am Ende einen Tick an Mut, ein Quentchen an Konsequenz und auch eine Portion an Klarheit im Spiel nach vorne fehlte. So hielt die Führung durch den schicken Hackentreffer von Ermedin Demirovic (20.) nur bis zur 80. Minute – dann zwang ein Dreifachschlag die Gäste in die Knie.

 

Gut verteidigt hatte der VfB bis dahin. Zumindest gegen die vielen Freiburger langen Pässe. Und den Rest bereinigte zunächst der Torhüter Alexander Nübel. Allerdings mangelte es den Stuttgartern zunehmend an der nötigen Entlastung. Kaum ein Ball, der nach vorne kam, wurde gehalten. Kaum ein Angriff lief noch über mehrere Stationen. Kaum Szenen ergaben sich, die der Freiburger Defensive Kopfzerbrechen bereiteten – oder dazu führten, dass die Breisgauer ihren Offensivschwung bremsen mussten.

Eine Freiburger Flanke nach der nächsten flog in den Stuttgarter Strafraum und erhöhte den Druck. Der VfB wackelte. Der Anspruch der Stuttgarter ist es jedoch, stabil zu bleiben, diese Intensität und Körperlichkeit mitzugehen und selbst spielerische Lösungen draufzupacken, um erfolgreich zu sein. Die Wirklichkeit im Europa-Park-Stadion bot jedoch ein anderes Bild. Weshalb sich der Eindruck verfestigte, dass der VfB unter dem Strich zu wenig in das eigene Spiel investiert hat, um zu bestehen. Das ist der Hauptansatz für Hoeneß bei der kritischen Analyse, um bis zur nächsten Begegnung einen schnellen Lerneffekt zu erzielen. Am Freitagabend geht es bereits weiter – gegen den FC St. Pauli.

 