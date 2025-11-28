VfB Stuttgart beim Hamburger SV: Wirft Hoeneß wieder die Rotationsmaschine an?

1 Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß erwartet in Hamburg ein heißes Spiel. Foto: Baumann/Julia Rahn

Vor dem Bundesligaspiel im Volkspark an diesem Sonntag steht der VfB-Trainer vor der Frage, wie viele personelle Veränderungen er diesmal vornimmt.











Die Reise geht weiter. Von Dortmund über Deventer führt der Weg des VfB Stuttgart nun direkt von den Niederlanden nach Hamburg, wo das dritte von insgesamt vier Auswärtsspielen nacheinander ansteht. „Das wird sicher ein heißes Spiel“, sagt der Trainer Sebastian Hoeneß über die Begegnung mit dem HSV an diesem Sonntag (15.30 Uhr). Die Gäste kommen aber gestärkt, um ihre gute Position in der Fußball-Bundesliga zu behaupten.