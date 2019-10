Spieltagsblog: Wie will Tim Walter die Wende schaffen?

1 Tim Walter und der VfB Stuttgart wollen beim Hamburger SV punkten. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Wir begleiten die VfB-Partien in Hamburg mit einem multimedialen Spieltagsblog. Los ging es bereit an diesem Donnerstag. Gegner der Schwaben ist gleich zwei Mal der Hamburger SV – in der Liga und im DFB-Pokal.

Stuttgart/ Hamburg - Dem VfB Stuttgart steht ein Hamburg-Doppelpack bevor: Am Samstag (13 Uhr/ Liveticker) gastieren die Schwaben zum Liga-Duell beim HSV. Nur drei Tage später, am Dienstag (18.30 Uhr/ Liveticker), spielt das Team von Trainer Tim Walter in der zweiten Runde des DFB-Pokals ebenfalls gegen die Hanseaten im Volksparkstadion. Dabei treffen zwei Zweitligaschwergewichte aufeinander, die beide um den Wiederaufstieg kämpfen.

• Holger Badstuber fehlt im Ligaspiel nach Gelb-Rot-Sperre

• Rund 5500 VfB-Fans begleiten die Mannschaft nach Hamburg

• Vom VfB zum HSV und zurück: Orel Mangala trifft auf Ex-Club

Wir begleiten den VfB-Spieltag in gewohnter Manier mit einem multimedialen Spieltagsblog. Informationen, Wissenswertes, Videos, Bilder, Liveticker und mehr – hier verpassen Sie nichts. Los ging es an diesem Donnerstag mit der Pressekonferenz des VfB Stuttgart um 12.30 Uhr.