VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05: Freier Verkauf in Mainz – was für Fans außerhalb des Gästebereichs gilt

Freier Verkauf in Mainz – was für Fans außerhalb des Gästebereichs gilt

1 Der Gästebereich in Mainz – hier beim Auswärtsspiel des VfB im April 2023 Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Für VfB-Anhänger besteht noch die Möglichkeit zum Ticketkauf für das Auswärtsspiel am Samstag. Allerdings wurde in Mainz zuletzt der Heimbereich stark ausgeweitet. Welche Verhaltensregeln in welchen Blöcken gelten.











Link kopiert



Der Gästebereich? Wird wie in den vergangenen Jahren auch komplett gefüllt sein, wenn der VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) beim FSV Mainz 05 gastiert. Darüber hinaus ist aber auch in anderen Bereichen des Stadions mit VfB-Anhängern zu rechnen: Am vergangenen Montag schalteten die Mainzer auf ihrer Homepage einen freien Vorverkauf für die Partie frei, was insbesondere für Stuttgarter Fans eine interessante Option darstellt: Für den Gästebereich konnten längst nicht alle Kartenwünsche erfüllt werden, das Limit lag bei einem Ticket pro Mitglied, ein Losverfahren musste entscheiden.