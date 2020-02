1 Gegen den 1. FC Heidenheim war Marc Oliver Kempf (li.) noch Torschütze, nun droht ihm eine lange Pause. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin MŸller/baumann

Dem Kapitän des VfB Stuttgart droht eine längere Pause. Marc Oliver Kempf musste im Spiel beim FC St. Pauli wegen einer Gesichtsverletzung ausgewechselt werden.

Hamburg - Die Partie des VfB Stuttgart beim FC St. Pauli hatte noch gar nicht richtig begonnen gehabt, da war sie für Marc Oliver Kempf bereits wieder beendet. Der Spielführer der Weiß-Roten musste verletzt ausgewechselt werden. Was noch einigermaßen harmlos klingt, spielte in einer schlimmeren Dimension. Kempf wurde mit Verdacht auf einen Kieferbruch noch in Hamburg in ein Krankenhaus gebracht.

Der Abwehrspieler, der wieder als linker Part einer Dreierkette aufgeboten worden war, bekam schon nach fünf Minuten die Schulter des FC-Spielers Ryo Miyaichi ins Gesicht und blieb benommen und blutend liegen. Sofort deuteten die auf den Platz geeilten Betreuer des VfB an, dass Kempf ausgewechselt werden muss. Von zwei Helfern gestützt machte er sich auf den Weg in die Kabine – und von dort aus in die Klinik.

Bestätigt sich dort der Verdacht, droht dem Kapitän des VfB eine wochenlange Zwangspause. In Hamburg wurde Pascal Stenzel für Kempf eingewechselt, eine Nachverpflichtung für die Abwehr ist seit Freitag nicht mehr möglich. Neben Kempf ist derzeit auch Holger Badstuber (Muskelfaserriss) noch verletzt. Marcin Kaminski ist nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Sommer noch nicht wieder einsatzbereit. Der Pole tastet sich derzeit ans Mannschaftstraining heran.