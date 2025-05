Der VfB Stuttgart hat in einem hart umkämpften Spiel beim FC St. Pauli mit 1:0 gewonnen. Wie ordnen die Spieler und Verantwortlichen das Geschehen ein? Die Stimmen zum Spiel im Überblick.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Die Anfangsphase war offen, dann haben wir das Spiel in die Hand genommen - und hatten im letzten Spieldrittel drei, vier aussichtsreiche Situationen. Ich hätte mir daher schon vor der Pause eine Führung gewünscht. Beim verschossenen Elfmeter habe ich mir gedacht: ‚Das ist doch einfach nicht zu glauben’. Am Ende haben wir in einem schwierigen Spiel einen verdienten Sieg geholt.“

St. Paulis Trainer Alexander Blessin: „Ich kann den Unmut unserer Fans verstehen, denn es waren ein paar Aktionen, die gegen uns gepfiffen wurden, durch die das Spiel dann in die für uns falsche Richtung gekippt ist. Die Leute auf den Tribünen spüren das. Wir werden uns jetzt kurz ärgern - und dann aber den Klassenverbleib möglichst in Frankfurt in trockene Tücher bringen.“

VfB-Siegtorschütze Nick Woltemade: „Es war ein sehr geiles Auswärtsspiel. Das Ding hat hier ordentlich gebrannt heute mit vielen guten Zweikämpfen und vielen guten Aktionen auch von uns. Schlussendlich ist es ein sehr verdienter Sieg. Wir können happy und stolz auf uns sein. Es war ein sehr hitziges Spiel.“

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Wir haben es lange versäumt, das Tor zu machen, sind aber beharrlich drangeblieben und angelaufen, haben Chancen kreiert. Es war enorm wichtig, dass wir uns heute für den enormen Aufwand belohnt haben. Wir haben ganz verdient die drei Punkte mitgenommen und waren die meiste Zeit die dominierende Mannschaft.“

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens zehn Minuten eingesetzten Stuttgarter Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Auch Sie können die VfB-Profis bewerten – in unserem Notentool.