Michael Reschke ist seit Sommer 2019 Technischer Direktor beim FC Schalke 04.

Stuttgart - Die Lage ist ernst beim Traditionsclub FC Schalke 04. Die Millionenschulden drücken, die Kassen sind gähnend leer, dazu gesellt sich beim Vorletzten nur ein Pünktchen aus den ersten fünf Bundesligapartien. Und so gilt auf dem Berger Feld im Norden Gelsenkirchens bis auf Weiteres die Silenzio Stampa. Jenes selbst auferlegte Schweigegelübde also, wonach tunlichst niemand außerhalb der obligatorischen Medienrunde mit der Presse reden sollte. Auch Michael Reschke darf und will nicht sprechen.