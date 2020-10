17 Wataru Endo (links) vom VfB Stuttgart zeigte bei Schalke 04 eine starke Leistung. Foto: Pressefoto Baumann/Tom Weller

In der Partie beim FC Schalke 04 war der VfB Stuttgart über weite Strecken die bessere Mannschaft. Allen voran Wataru Endo hatte daran großen Anteil – und ist somit der Spieler des Spiels.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart bleibt in der laufenden Bundesliga-Saison auswärts ungeschlagen. Nach dem 1:1 beim FC Schalke 04 hat der Aufsteiger nach sechs Spieltagen nunmehr neun Punkte auf der Habenseite.

Am Freitagabend legte der Verein mit dem Brustring einen couragierten Auftritt hin und war besonders im zweiten Durchgang dem Sieg deutlich näher als die krisengebeutelten Königsblauen. Dass der VfB Stuttgart lange Zeit die Spielkontrolle innehatte, lag insbesondere an einem Akteur: Wataru Endo. Ein Blick in die Datenbanken untermauert diesen Eindruck.

Kein Spieler wurde häufiger gefoult

In Gelsenkirchen war der Japaner – wie so häufig – in die meisten Zweikämpfe verwickelt (35). Davon hat er 19 gewonnen. Kein Spieler wurde während der Begegnung öfter gefoult als der 27-Jährige. Zudem war Endo immerhin an drei Torschüssen der Weiß-Roten beteiligt.

Schließlich wartet der 1,78 Meter große Mittelfeldstratege mit einer Laufleistung von 10,66 Kilometern sowie 68 Ballkontakten und einer Passquote von 85,71 Prozent auf. Das alles macht Wataru Endo zu unserem „Man of the Match“.

