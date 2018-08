VfB Stuttgart beim FC Hansa Rostock Liveticker: Korkut verzichtet auf drei Stars

Von red 18. August 2018 - 20:00 Uhr

Trainer Tayfun Korkut verzichtet zu Beginn auf drei Stars. Foto: dpa

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der VfB Stuttgart auf den FC Hansa Rostock. Wir sind vor Ort und berichten in einem Liveticker über die Partie.

Stuttgart/Rostock - Tayfun Korkut, Trainer des VfB Stuttgart, hat bis auf den verletzten Torhüter Alexander Meyer alle Mann an Bord, wenn es an diesem Samstag (20.45 Uhr) gegen den FC Hansa Rostock geht. Im nicht ausverkauften Ostseestadion kann Korkut allerdings nur 18 Mann auf den Spielberichtsbogen schreiben – es wird also Härtefälle geben.

Auf der Gegenseite freut sich einer ganz besonders auf die Partie: Pascal Breier. Der Angreifer aus Nürtingen verbrachte große Teile seiner bisherigen Karriere bei den Weiß-Roten, lief 155 Mal für den VfB II auf, erzielte dabei 36 Tore. Unsere Redaktion begleitet den Bundesligisten an die Ostsee. Wir tickern die Partie live aus dem Stadion.