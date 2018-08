VfB Stuttgart beim FC Hansa Rostock Liveblog: So läuft der Pokalauftakt für die Weiß-Roten

Von red 18. August 2018 - 10:00 Uhr

Immer dabei: Der Mannschaftsbus des VfB Stuttgart Foto: Pressefoto Baumann

Wir berichten rund um die DFB-Pokalpartie des VfB Stuttgart mit einem Liveblog und halten Sie über alle relevanten Ereignisse auf dem Laufenden.

Rostock/Stuttgart - Wie läuft die Fahrt des VfB Stuttgart nach Mecklenburg-Vorpommern? Was passiert in den sozialen Netzwerken? Wie verläuft die Anreise der gut 2.500 VfB-Fans, die den weiten Weg antreten und die Mannschaft begleiten? Was ist in der Stadt los, wie bereitet sich Rostock auf das Highlightspiel vor?

Diese und viele weitere Informationen sammeln wir in unserem Liveblog rund um die Partie FC Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart. Unsere Redaktion bereitet alles kompakt auf und versorgt Sie den ganzen Tag über mit allen relevanten Informationen rund um die Partie.