VfB Stuttgart beim FC Bayern München „Es gibt einfach keinen besseren Saisonabschluss“

Von Philipp Maisel 12. Mai 2018 - 18:52 Uhr

Zum Saisonabschluss hatte der VfB Stuttgart beim Meister FC Bayern München noch einen Auftritt, der wohl künftig in vielen VfB-Chroniken seinen Platz finden wird. Wir haben die Stimmen der beteiligten Akteure zusammengefasst.





München - Sommerliche 26 Grad, ein bereits seit langem feststehender deutscher Meister und ein VfB Stuttgart, der völlig befreit aufspielen konnte. Das war die Ausgangslage vor der Partie der Stuttgarter in Fröttmaning bei München am 34. Spieltag der Bundesliga.

Was dann allerdings geschah, war so im Vorfeld nicht erwartet worden. Der VfB legte einen meisterlichen Auftritt hin, siegte mit 4:1 (2:1) und holte sich noch den siebten Platz in der Liga.

FCB-Trainer Jupp Heynckes: „Der VfB war sehr gut organisiert. Wir haben es oft mit Flanken aus dem Halbfeld versucht, obwohl der VfB so gute Kopfballspieler hat. Beim Stande vom 1:1 hatten wir drei Riesenchancen, die wir wieder mal nicht genutzt haben. Wenn man gegen so eine klasse Abwehr spielt, muss man die besser nutzen. Es war ein verdienter Sieg des VfB. Für uns heißt es jetzt Mund abputzen, die Niederlage verdauen und dann ab Dienstag auf den Pokal vorbereiten, damit wir in Berlin eine andere Bayern-Mannschaft sieht als heute.“

VfB-Trainer Tayfun Korkut: „Bevor wir über uns selber reden, müssen wir dem FC Bayern zu dieser Saison gratulieren. Meine besten Wünsche auch an Jupp Heynckes. Ich wünsche ihm alles Gute. Ein großer Trainer und ein großer Mensch. Zum Spiel: wir haben heute eine sehr homogene Mannschaft gesehen. Wir wollten Nadelstiche setzen, das ist uns gelungen, zudem haben wir die Angriffe gut zu Ende gespielt und tolle Tore geschossen. Das war die Krönung der letzten Wochen. Ein absolutes Highlight.“

VfB-Angreifer Anastasios Donis: „Das ist natürlich ein großartiger Sieg für uns. Und auch für mich ist es sehr gut gelaufen. Mit Blick auf die Europa League ist das jetzt eine große Chance für uns, der Einzug wäre hervorragend für den Club und fantastisch für unsere Spieler.“

VfB-Kapitän Christian Gentner: „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie ruhig und sachlich spielen kann. Sie kann aber auch leiden. Das mussten wir hier anfangs auch. Das 4:1 war natürlich nicht zu erwarten aber es zeigt, was für ein Charakter in der Mannschaft steckt.“

VfB-Sportchef Michael Reschke: „Ich muss das erst einmal sacken lassen. Dieses Spiel und auch die vergangenen Wochen richtig einzuordnen, das wird eine große Aufgabe. Das was die Mannschaft geleistet hat, ist außergewöhnlich. Ich habe lange überlegt, wem ich größeren Respekt zollen sollte – der Mannschaft oder dem Trainer. Ich habe mich auf ein Unentschieden geeinigt.“

VfB-Abwehrspieler Holger Badstuber: „So eine Niederlage hat man in München nie auf dem Schirm. Aber wir waren eiskalt. Jetzt haben wir erstmals in einem Spiel mehr als zwei Tore erzielt – und das ausgerechnet hier in München. Ich möchte jetzt den Moment genießen und in den nächsten Tagen werden wir über meine Zukunft noch einmal reden.“

VfB-Keeper Ron-Robert Zieler: „Es gibt einfach keinen besseren Saisonabschluss. Die Mannschaft hat einen einwandfreien Charakter. Überragend, ich bin wirklich stolz auf die Truppe. Ich habe heute wieder einen ganz guten Tag erwischt, ich freue mich natürlich über meine Performance. Allerdings bin ich ja nicht alleine auf dem Feld. Was die Mannschaft heute, wieder einmal, geleistet hat, ist der Wahnsinn. Sie glauben gar nicht, was in der Kabine los ist. Da fällt viel Druck ab nach so einer Saison. Jetzt schauen wir, was in Berlin passiert. Wenn es dann die Qualifikation für Europa sein sollte, dann nehmen wir das natürlich an.“

