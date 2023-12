VfB Stuttgart beim FC Bayern München: Doppelspitze beim Südgipfel? Das sagt Sebastian Hoeneß

1 Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart reisen zum FC Bayern München. Foto: dpa/Tom Weller

Der VfB Stuttgart reist mit viel Selbstbewusstsein nach München. Trainer Sebastian Hoeneß äußert sich vor dem Südgipfel beim FC Bayern auch zur Doppelspitze mit Serhou Guirassy und Deniz Undav.











Vor dem Südgipfel beim FC Bayern München am Sonntag (19.30 Uhr/Liveticker) will Sebastian Hoeneß „nicht alles verändern“, sondern an der offensiven Spielweise festhalten – wohl mit der Doppelspitze Serhou Guirassy und Deniz Undav. „Gefühlt gehören beide auf den Platz bei uns, warum sollen wir das nicht auch in München machen?“, so der Coach des VfB Stuttgart bei der Pressekonferenz am Freitag.