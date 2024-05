15 Serhou Guirassy trifft zum 1:0 gegen den FC Augsburg. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat am 33. Bundesliga-Spieltag beim FC Augsburg 1:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am 33. und damit vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga 1:0 beim FC Augsburg gewonnen. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß kurz vor dem Saisonende damit 70 Punkte auf dem Konto und erhöht den Druck auf den FC Bayern . Lediglich eine Partie steht in dieser Saison nun noch an: das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Samstag (18. Mai 2024, 15.30 Uhr, Liveticker) in der MHP-Arena.