Spieltagsblog: Was plant Markus Weinzierl gegen seinen Ex-Verein?

1 Markus Weinzierl trifft mit dem VfB Stuttgart auf den FC Augsburg. Foto: Pressefoto Baumann

Unser Spieltagsblog begleitet die aktuelle Begegnung des VfB Stuttgart multimedial – von diesem Mittwoch an bis zum Abpfiff der Partie beim FC Augsburg am Samstagabend.

Stuttgart - Noch fünf Begegnungen stehen für den VfB Stuttgart in der laufenden Bundesliga-Spielzeit auf dem Programm. Der Vorsprung des Tabellen-16. auf den direkten Abstiegsplatz ist mittlerweile auf drei Zähler geschmolzen – umso wichtiger ist für die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl die anstehende Aufgabe beim FC Augsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker).

• Markus Weinzierl trifft auf seinen Ex-Verein

• Santiago Ascacibar für Spuck-Attacke gesperrt

• Erhält Mario Gomez den Vorzug im Angriff?

Unsere Redaktion begleitet die VfB-Partie mit einem multimedialen Spieltagsblog. Los geht es an diesem Mittwoch, wenn von 10.30 Uhr an die obligatorische Pressekonferenz mit dem VfB-Trainer stattfindet. Bis zum Abpfiff der Begegnung am Samstagabend halten wir Sie hier mit aktuellen Informationen, Videos und Bildern auf dem Laufenden.