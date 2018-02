Einzelkritik zum Spiel VfB gegen Augsburg Gomez effizient, Badstuber ein Turm

Von Von Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen 18. Februar 2018 - 17:57 Uhr

Mario Gomez glänzt als Torschütze – und die Abwehr um den starken Benjamin Pavard hält den Laden hinten dicht. Der VfB feiert den ersten Auswärtssieg der Saison – und wir haben die Einzelkritik der Spieler. Die Noten für die Roten in unserer Bildergalerie.





Augsburg - Eene, meene, miste – es rappelt in der Puppenkiste! Der VfB Stuttgart feiert beim 1:0 (1:0)-Erfolg in Augsburg den ersten Auswärtssieg der Saison. Mario Gomez beweist abermals seinen Torriecher und erzielt in der 26. Minute im Anschluss an einen Freistoß von Erik Thommy das 1:0 für den Aufsteiger. Der VfB holt den zweiten Dreier hintereinander – und setzt sich damit ein wenig von den Abstiegsrängen ab.

In unserer Einzelkritik bewerten wir die Leistung der Spieler des VfB Stuttgart. Auf eine Bewertung von Berkay Özcan und Marcin Kaminski wird verzichtet, da diese erst zum Spielende eingewechselt wurden.

